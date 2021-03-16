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Yaramazlara biraz batar!

388’inci kayıp… Üç aydır yoğun bakımda tedavi gören profesör Covid-19’a yenildi

Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi 54 yaşındaki Prof. Dr. Ergenoğlu, üç aydır özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

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İki çocuk babası Ergenoğlu, dün hayatını kaybetti. Profesörün cenazesi, Adana’da defnedilecek.

Ergenoğlu, 14 Eylül 2020’de sosyal medya hesabından, insanları maske takmaları konusunda uyarmıştı: “Maskesiz olmaz. Lütfen, herkes koşulda maske takmaya, el hijyenine ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim.”

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) siyahkurdele.com sitesindeki verilere göre salgının başladığı geçen yıl mart ayından bu yana en az 387 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

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