Tepki çeken bir karikatürü nedeniyle kapatılan mizah dergisi Gırgır’ın çizeri Seyfi Şahin, ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçunu işlediği gerekçesiyle bir yıl 15 gün hapisle cezalandırıldı.