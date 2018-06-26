Tepki çeken bir karikatürü nedeniyle kapatılan mizah dergisi Gırgır’ın çizeri Seyfi Şahin, ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçunu işlediği gerekçesiyle bir yıl 15 gün hapisle cezalandırıldı.
Yaramazlara biraz batar!
Tepki çeken bir karikatürü nedeniyle kapatılan mizah dergisi Gırgır’ın çizeri Seyfi Şahin, ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçunu işlediği gerekçesiyle bir yıl 15 gün hapisle cezalandırıldı.
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