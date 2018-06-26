Diken

Yaramazlara biraz batar!

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Tepki çeken bir karikatürü nedeniyle kapatılan mizah dergisi Gırgır’ın çizeri Seyfi Şahin, ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçunu işlediği gerekçesiyle bir yıl 15 gün hapisle cezalandırıldı.

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