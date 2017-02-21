38 yıllık yasak: İsrailli rakibiyle maça çıkan İranlı satranç oyuncusuna ceza istendi

Uluslararası bir turnuvada İsrailli rakibiyle karşılaşmaya çıkan 15 yaşındaki İranlı satranç oyuncusuna ceza verilmesi talep edildi.

Deutsche Welle’nin Seratnews’a dayandırdığı habere göre Bora Derakşani üç hafta önce Cebelitarık’ta düzenlenen turnuvadaki ‘hamle‘si nedeniyle ceza alabilir.

İranlı sporcuların ‘siyasi nedenler’den dolayı 38 yıldır İsrailli rakipleriyla mücadele etmesi yasak.

Derakşani’nin aynı turnuvaya katılan 18 yaşındaki ablası Dorsa’nın da karşılaşmalara başını örtmeden çıktığı için cezalandırılması talep ediliyor.

Milli takımdan çıkarılmaları istendi

Durumu ‘bir tabunun yasa dışı biçinde kırılması’ olarak değerlendiren muhafazakar milletvekili Ahmed Salek Kaşani, satranç oyuncusu iki kardeşin milli takımdan çıkarılmasını ve İran Satranç Federasyonu’na karşı soruşturma başlatılmasını talep etti.

İran Satranç Federasyonu Başkanı Mehrdad Pehlivanzade ise Cebelitarık’taki turnuvanın bir milli müsabaka niteliği taşımadığını, sporcuların bireysel olarak katıldığını, masalarda bayrak bulunmadığını ve iki sporcunun uzun süredir İspanya’da yaşadığını söyledi.

Pehlivanzade, spor bakanlığının da turnuvanın içeriğinden haberdar olduğunu belirtti.