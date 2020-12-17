38 yıl suçsuz yere hapis yattıktan sonra serbest: Şahit, yalan söylediğini itiraf etti

ABD’nin Michigan eyaletinde, üniversite öğrencisiyken, bir evi kundaklayarak ölüme sebebiyet verdiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen kişi, 38 yıl sonra, tanığın yalancı şahitlik yaptığını itiraf etmesiyle serbest kaldı.

Fotoğraf: CNN International

Walter Forbes, 1982 yılında, bir barın önünde iki grubun kavgasını ayırmaya çalıştı. Bir gün sonra kavga eden gruplardan birinde yer alan Dennis Hall gelip ona dört el ateş etti. Forbes’u vurduktan sonra kefaletle serbest kalan, duruşma gününü bekleyen Hall’un Jackson kentindeki evi kısa süre sonra kundaklandı. Hall, yangında hayatını kaybetti.

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İnceleme sonucunda yangının kundaklama sonucu çıktığı kanısına varıldı.

‘Onu benzin dökerken gördüm’ dedi

Yangından üç ay sonra, olayla ilgili soruşturma sonucunda açılan davada tanık olarak dinlenen Annice Kennebrew adlı genç bir kadın, Forbes ve beraberindeki iki kişiyi o gece eve benzin dökerken gördüğünü söyledi.

Kennebrew’un söyledikleriyle itfaiyenin araştırması sonucunda elde edilen bilgiler çelişiyordu. Örneğin, itfaiye raporunda olay yerinde mavi bidon bulunduğu bilgisi yer alıyordu. Kennebrew kırmızı bidondan bahsetti. Ancak, Forbes suçlu bulunarak ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Yanında olduğu söylenen diğer iki kişi beraat etti.

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2010’da yardım istedi

Forbes, 2010 yılında avukatlar ve Michigan Üniversitesi hukuk öğrencilerinin çalıştığı bir sivil toplum kuruluşuna başvurarark yardım istedi. Michigan Innocence Clinic (Michigan Masumiyet Kliniği) adlı kuruluştan Imran Syed, dosyayı yeniden inceledi.

Tehdit etmişler

Forbes’u olay yerinde gördüğünü söyleyen Kennebrew’a ulaşan Syed, 2017’de onunla buluştu. Kennebrew, Hall’un öldüğü ev kundaklandığında 19 yaşında olduğunu ve iki adamın gelip kendisini tehdit ederek suçu Forbes’a yüklemesi konusunda baskı yaptığını anlattı. Yalancı şahitlik yaptığını itiraf eden Kennebrew polise şunları söyledi: “Yangından haftalar sonra gelip Forbes’un yaptığını söylemem konusunda baskı yaptılar. İstediklerini yapmazsam çocuklarımı, kardeşlerimi, anne-babamı öldüreceklerini söylediler. Korktum. Yangına şahit olduğum doğru değil, uydurmadır. Bildiğim kadarıyla Walter’ın bu işle ilgisi yok.”

Dava yeniden görüldü

Bu ifade değişikliği üzerine dava yeniden görüldü. Kennebrew, mayıs ve haziran ayındaki duruşmalarda hakim karşısında da aynı şeyleri söyledi ve Forbes 20 Kasım’da cezaevinden çıktı. Kennebrew kendisine baskı yapan iki adamın neden Forbes’u hedef göstermek istediklerini bilmediğini söyledi. Bu iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

‘Yeniden görmek gibi’

38 yıl demir parmaklıklar arkasında kaldıktan sonra cezaevinden çıkan Forbes, serbest kalmanın görmezken yeniden görmeye başlamak gibi bir şey olduğunu, cezaevindeki rehabilitasyon gruplarında başladığı işi devam ettirmeyi planladığını söyledi.

Forbes’a destek vermeye başladığında hukuk öğrencisi şimdi ise avukat olduğunu söyleyen Syed ise, “Bir kişinin yalancı şahitliği bir başka kişinin hayatından 38 yıla mal oldu. Sonuça ulaşıp Walter’ın serbest kalmasını sağladığoımız için mutluyum ama kaybettiği ıllar için de üzgün” ifadelerini kullandı.