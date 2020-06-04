38 ülkeye uçak seferleri başlıyor

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, corona virüsü sonrası normalleşme adımları çerçevesinde haziranda kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını, bu kapsamda uçuşların karşılıklı açılması için 15 ülke ile ön mutabakat yapıldığını belirtti. Bakan bu ay uçuşların başlayacağı 38 ülkeyi de açıkladı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle seyahat sınırlamaları kapsamında uçak seferleri 28 Mart itibariyle durdurulmuştu. İç hat uçuşlar 1 Haziran’da kademeli olarak yeniden başlamış, dış hat uçuşları için 92 ülke nezdinde girişimlere başlanmıştı.

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Karaismailoğlu, ilk aşamada dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması ile ilgili 15 ülke ile ön mutabakat yapıldığını belirtti.

Mutabakat sağlanan ülkeler şöyle:

KKTC

Avusturya

Litvanya

Sırbistan

Kazakistan

Arnavutluk

Beyaz Rusya (Belarus)

Birleşik Arap Emirlikleri

Moldova

Özbekistan

Ukrayna

Fas

Ürdün

Sudan

İtalya

Karaismailoğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Mayıs tarihinde alınan karar çerçevesinde salgın kapsamında yurt dışından planlı uçuşlarla ülkeye gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının, havalimanlarında yapılan muayeneleri sonrasında kendi evlerinde yapılacağını belirtti.

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Açıklamada yer alan bilgiye göre, haziran ayında kademeli olarak başlatılacak dış hat uçuşları şu şekilde:

10 Haziran: KKTC, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan

15 Haziran: Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çekya, Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan

20 Haziran: Hollanda, Kazakistan

22 Haziran: Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya