38 ton bozuk eti piyasaya süreceklerdi: Operasyonla imha edildi

Adana’da bir depoda ele geçirilen 38 ton 920 kilogram bozuk et imha edildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre il tarım ve orman müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ve polis, birlikte merkez Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi’ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

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Depoda, piyasa sürülmek üzere hazır bulunan, kaynağı belli olamayan binlerce kilo bozulmuş et ele geçirildi.

Tek tırnaklı hayvanlara ait olup olmadığının belirlenmesi için inceleme yapmak üzere numune alınan etler zabıta ekiplerince imha edilmek üzere götürüldü.

Depo sahibine, 5596 sayılı Kanun gereği, tarafından izlenebilirliğin sağlanamamasından dolayı 5 bin 570 lira, onaysız hayvansal ürünü depoda bulundurmaktan ise 13 bin 500 lira para cezası uygulandı.