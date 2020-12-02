38 milyon nüfuslu Polonya, 45 milyon doz aşı satın aldı

Türkiye’nin yarısından az nüfusu bulunan Polonya, Türkiye’nin aldığı aşı miktarına yakın miktarda aşı satın almak için farklı şirketlerle anlaşma imzaladı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Türkiye, Covid-19 aşısı CoronaVac’tan aralık, ocak ve şubat aylarında toplamda 50 milyon doz satın almak için Çin’le anlaşma imzalamıştı. Aşı iki doz uygulanıyor.

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50 milyon doz aşının yaklaşık 20 milyonunun aralık ayında Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor. İlk aşı ise 11 Aralık’ta sağlık çalışanlarına yapılacak. Alman-ABD şirketlerinin ürettiği aşıdan ise aralıkta 1 milyon alınması planlanıyor. Bu aşıdan 25 milyona kadar alınması gündemde. Ancak henüz resmi bir anlaşma yok.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den alınan aşının ücretsiz uygulanacağını ancak diğer aşıların eczanede parayla satın alınabileceğini de ifade etmişti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 45 milyon doz aşının satın alınması için gerekli sözleşmelerin imzalandığını söyledi.

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Başbakan; Pfizer, BionTech, AstraZeneca ve Johnson&Johnson şirketlerinden aşıların sipariş edildiğini ifade etti. Morawiecki, aşının halka ücretsiz yapılacağını, daha fazla sözleşmeye de hazır olduklarını dile getirdi.

Başbakan, aşının halka Şubat 2021’e kadar sunulmasının amaçlandığını kaydetti.

Polonya’nın nüfusu 38 milyon, Türkiye’nin nüfusu ise 83 milyon.