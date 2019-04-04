38. İstanbul Film Festivali’nde kaçırmamanız gereken yedi film

Sinemaseverler için yılın en heyecanlı zamanı, 38. İstanbul Film Festivali sonunda başlıyor. 175 uzun, 11 kısa metrajdan oluşan bu yoğun program içinde yolunuzu bulmak ve bir program çıkarmak pek kolay iş değil. Hâl böyle olunca bir eleme yapmak kaçınılmaz oluyor. Biz de Diken okurları için 38. İstanbul Film Festivali programını gözden geçirdik ve kaçırmamanız gereken yedi filmi seçtik. Şimdiden iyi seyirler!

Eğer bilimkurgudan hoşlanıyorsanız 38. İstanbul Film Festivali’nde gösterilen ‘High Life’ı kaçırmamalısınız. Claire Denis’in ilk bilimkurgu filmi bir uzay gemisinde bir bebekle birlikte yaşayan Monte’nin macerasını konu ediniyor.

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Prömiyeri Toronto’da yapılan High Life’ın kadrosunda Robert Pattinson, Juliette Binoche, Mia Goth gibi ünlü isimler yer alıyor.

Claire Denis’in bu film için oyuncularına Köln’de bulunan Avrupa Uzay Ajansı’nda astronot eğitimi aldırdığını da eklemeden geçmeyelim.





Ali Abbasi imzalı ‘Sınır’, Nordik bir kara film olmanın yanısıra bir edebiyat uyarlaması. ‘Gir Kanıma’ romanıyla ses getiren John Ajvide Lindqvist’in aynı romanından uyarlanan film, kendi gibi ‘tuhaf’ bir adama rastlayınca onu takıntı haline getiren sınır polisi Tina ile tanıştırıyor bizi.

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Filmin senaryo ekibinde festival müdavimlerinin kolay hatırlayacağı bir isim de var: ‘Holiday’ (Tatil) ile 2018’de festivale konuk olan yönetmen Isabella Eklöf.

Ünlü Fransız yönetmen François Ozon’un prömiyeri Berlin Film Festivali’nde yapılan son filmi, çocukluklarında aynı rahip tarafından tacize uğrayan ve rahibin hâlâ çocuklarla bir arada olduğunu duyunca suskunluğunu bozmaya karar veren üç yaralı erkeğe döndürüyor vizörünü.

Gerçek bir olaydan esinlenen ‘Yüzleşme’ daha şimdiden Ozon’un en iyi filmleri arasında sayılmaya başladı bile!

‘Joy’ nazik ruhlar için değil, zira acımasız ve sonsuz bir sömürü düzeninde kaybolup giden göçmen seks işçilerinin gerçek yaşamlarından yola çıkıyor. Göçmenlik ve kadınlığın kesişim noktasında duran Joy Viyana’da küçük kızıyla hayata tutunmaya çalışan genç bir Nijeryalı seks işçisinin hayatını anlatıyor. Hikayeye Precious adlı ergen bir kızın dahil olmasıyla sömürülen sömürene dönüşüyor ve düzen kendisini yeniliyor.

Yedi yaşında bir çocuk için arazide bulunan bir at ölüsü büyüleyici bir keşiftir. Yirmili yaşlarında ise Kurban Bayramı’nda yaşanan ufak bir kaza bu çocukluk anısını canlandıracaktır. Koyun ile arasında bağ kurmasıyla başlayan farkındalık madde ile canlı uyumuna ve ruhun doğadaki yerine dair bir yolculuğa dönüşür.

İlk gösterimi Berlin Film Festivali’nin Forum bölümünde yapılan film, evli bir çiftin cilası kazınmış 24 saatini gözler önüne seriyor. Üç bölümden oluşan film hoşgörüsüzlük ikliminde, olduğumuz kişi ile göründüğümüz kişinin ayrımını sorguluyor.

‘Canavarlar’ fotoğrafçı ve ödüllü kısa filmci Marius Olteanu’nun ilk uzun metrajlı filmi.

Psikolojik gerilim seven ve Isabelle Huppert’ı bir kez daha piyanist rolünde izlemek isteyenler için kaçırılmaz bir fırsat. Biri eşini, diğeri de annesini henüz kaybetmiş iki kadının kısa süreli yakınlaşmasını izlediğimiz ‘Greta’ İstanbul Film Festivali Onur Ödülü sahibi Neil Jordan’ın kendine has üslubunu sonuna dek yansıttığı son filmi.