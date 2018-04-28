38 günlük bebeğe istismar davasında bakanlık görevlilerine suç duyurusu

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Van’da 38 günlük bebeği istismar davasında gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, davayı takip etmeyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Anne Pınar Tatar, sevgilisi Ferdi Arat ve Yılmaz Güzel, 26 Ocak 2017’de 38 günlük bebeği kusma ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye götürmüş, bebek hayatını kaybetmişti.

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Bebekte darp izleri ve cinsel istismara dair bulguların olması üzerine hastane yönetiminin ihbarı üzerine üç kişi 30 Ocak 2017’de tutuklanmıştı.

Anneye ve sevgilisine müebbet, suça yardım eden Güzel’e de 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istenmişti.

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Van 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Ferdi Arat’a ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl, anneye ağırlaştırılmış müebbet, Güzel’e de 15 yıl hapis cezası vermişti.

‘Anne, katili korumaya çalıştı’

Mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı.

Kararda, Tatar ve Arat’ın, Güzel’in kendilerine tahsis ettiği dairede kaldıkları, olayın da burada yaşandığı belirtildi.

Sanıkların birbirlerini korumak için gerçeğe aykırı ifadeler verdiği belirtilen kararda, bebekte meydana gelen kafa travmasına bağlı yaralanmanın, sert cisimle vurmak veya sert bir cisme çarpmayla oluşabileceğinin tartışmasız olduğu vurgulandı.

Tatar’ın çocuğunu öldüren Ferdi Arat’ı korumaya ve olayı gizlemeye çalıştığı ifade edilen kararda, annenin kendi çocuğunun ölümü ile ilgili delillerin ortaya çıkarılmasını eylemli olarak engellemeye çalıştığı ve sanıkların birbirlerini korumak için verdikleri ifadelere itibar edilmediği kaydedildi.

‘Bilimsel raporla istismar sabit’

Arat’ın bebeği darp ederek kafa travmasına bağlı beyin kanamasına neden olduğunu kaydeden mahkeme, sanıkların olaydan sonra delilleri karartmaya yönelik önemli çabalar gösterdiğine dikkat çekti.

Bebeğin kafatasındaki parçalı kemik kırığının ağırlığı dikkate alındığında Arat’ın katil kastıyla hareket ettiğini belirten mahkeme, sanığın bebeğe cinsel istismarda bulunduğunun da bilimsel raporlarla kanıtlandığını ifade etti.

Mahkeme, birbirlerini koruyan sanıkların, olayın adli makamlara intikali anına kadar suçun ortaya çıkmasını engelleyecek ifade ve davranışlarda bulunduklarını vurguladı. Kararda, Pınar Tatar’ın cinsel istismara ilişkin çelişkili ifadelerinde de sevgilisi olan Ferdi Arat’ı korumaya ve suçun açığa çıkmasını engellemeye çalıştığı ifade edildi.

Üst sınırdan ceza

Bebeğin cinsel istismar ve öldürme eylemlerine maruz kaldığını kaydeden mahkeme, bebeğe karşı sanığı öldürme eylemine yöneltecek herhangi bir nedenden söz etmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Arat’ın eylemini canavarca hisle işlediğini belirten mahkeme, üst sınırdan ceza verildiğini kaydetti. Tatar’ın delillerin ortaya çıkarılmasını eylemli olarak engellemeye çalıştığı ve Ferdi Arat ile birlikte delilleri ortadan kaldırmaya çalıştığı belirtilen kararda, “Pınar Tatar, henüz 40 gününü doldurmayan bebeğin annesi olmasına rağmen, suçun adli makamlara yansıması ve delillerin ortaya çıkarılmasına eylemli olarak engel oldu” dendi.

Memurlara dava

Kararda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na davetiye çıkarıldığı ve davaya katılmalarına karar verildiği ifade edildi.

Kararda şöyle dendi: “Eylemin mahiyeti ve toplumda yaratacağı infial nazara alındığında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Van İl Müdürlüğü görevlilerinin yargılamayı takip etmemesi nedeniyle haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Cezaevinden doğum yapmak üzere izin alan sanık Pınar Tatar’ı izleme, gözetleme ve maktul bebeği korumakla görevlendirilen kamu görevlilerinin bulunup bulunmadığı, varsa görevlerini ihmal edip etmediği konusunda suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.”

‘Bakanlık takip etmeliydi’

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nden avukat Mahmut Çiftçi şunları söyledi: “Bu dosyalarda baroların katılımının önemli olduğunu düşünüyoruz. Zaten mahkeme, gerekçesinde bunu özellikle belirtmiş. Bizim açımızdan çok olumlu bir gerekçeydi. Çocuğun 38 günlük oluşu, annenin sanık oluşu ve çocuğun haklarını savunacak kimsenin olmayışı, bizim de ısrarla belirttiğimiz avukatlık kanunundan kaynaklanan görevlerimiz ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan sorumluluklarımız nedeniyle katılma talebimiz kabul edildi. Çok olumlu bir karardı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndaki sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Talebimiz, sanıkların sadece cezalandırılması değil, devletin koruma yükümlülüğünü yerine getirmesi konusundaki eksikliğin de giderilmesiydi. Bu konuda da mahkeme olumlu bir karar verdi. Anne uyuşturucu kullandığı için cezaevine giriyor ve doğum yapmak için cezaevinden çıkıyor. Uyuşturucu bağımlısı annenin çocuğunu takip etmesi gereken görevliler var. Mahkeme bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, müdahil olmasına rağmen davayı takip etmedi. Bu nedenle sorumlular hakkında ikinci bir suç duyurusunda bulunuldu. Bu dosya bizim için çok önemli, tarihi bir dosyaydı. Mahkemeye heyetine teşekkür etmek isteriz. Emsal nitelikte bir karar oldu. Mahkemeler katılma talebimizi dar yorumluyordu. Van 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, hakikaten bunu olması gerektiği gibi yorumlayıp, katılma talebimizi kabul etti.”