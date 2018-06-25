İstanbul’da 24 Haziran’da yaklaşık 1670 okulda 28 bin 357 sandık kuruldu, 38 bin 480 polis görev aldı.
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul’da 24 Haziran’da yaklaşık 1670 okulda 28 bin 357 sandık kuruldu, 38 bin 480 polis görev aldı.
AKP Sözcüsü Mahir Ünal, cumhurbaşkanlığı yarışını ikinci sırada tamamlayan Muharrem İnce’nin seçim sonuçlarını kabul ettiği yönündeki açıklamasının takdir edilmesi gerektiğini söyledi.
YSK Başkanı Sadi Güven, birkaç saat içinde seçim sonuçlarının yüzde 100’ünü siyasi partilerle paylaşmış olacaklarını açıkladı.
Seçim sonrası Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nden (TÜSİAD) ilk açıklama geldi: “Seçim sonuçları ülkemize hayırlı olsun; şimdi toplumsal uzlaşma içinde reform zamanı.”
Diken, seçim sonuçlarını dakika dakika aktarıyor…
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlem heyeti adayların seçim kampanyalarını eşit koşullarda yürütemediğini, olağanüstü halin getirdiği yetkilerin basın özgürlüğü dahil olmak üzere temel hakları sınırladığını bildirdi.