Diken

Yaramazlara biraz batar!

38 bin 480

 

İstanbul’da 24 Haziran’da yaklaşık 1670 okulda 28 bin 357 sandık kuruldu, 38 bin 480 polis görev aldı.

 

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