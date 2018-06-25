38 bin 480

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlem heyeti adayların seçim kampanyalarını eşit koşullarda yürütemediğini, olağanüstü halin getirdiği yetkilerin basın özgürlüğü dahil olmak üzere temel hakları sınırladığını bildirdi.