İzmir’in Menderes, Seferihisar, Foça ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 378 göçmen yakalandı.
SON HABERLER
Ayın en popüler mektuplarını seçtik!
Bu ay iki önemli mektup gündemi fazlasıyla meşgul etti. Birisi ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektuptu. Bir diğeri de Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli’nin yabancı basına ve fuar katılımcılarına gönderdiği mektuptu. Her ikisinin de bu denli ses getirmesinde rol oynayan etkenler farklı ayrı olsa da ortak noktaları politika ve kullanılan dildi.
Suriye’de ‘Pax Russica’
‘Barış Pınarı Harekatı’, Ankara’nın ‘Rojava Kürt devletçiği’ kaygısının bertaraf edilmesine ve ABD’nin denklemden çıkarılmasına vesile olduktan sonra, Suriye’deki bir numaralı oyun kurucu Rusya’nın 2015’ten bu yana uyguladığı büyük stratejiye monte edildi.
İmamoğlu: HDP’li başkanların tutuklanmasının gerekçesi yok
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ağustos ayı sonundaki Diyarbakır ziyareti sırasında görüştüğü görevden alınan HDP’li Diyarbakır Büyükşehir belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve bölgedeki diğer HDP’li belediye başkanlarının tutuklanması konusundaki sorulara yanıtında, başkanların YSK’dan onay alarak seçildiğini hatırlattı. İmamoğlu, tutuklamaların iddiaya dayandığını, gerekçesi olmadığını söyledi. İmamoğlu ayrıca, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının ihalesinin verildiği şirketi dikkate almadığını ifade etti.
ABD savunma bakanı: Türkiye bizi zor durumda bıraktı, harekat haksızdı
Brüksel’de yapılan NATO savunma bakanları toplantısından önce bir düşünce kuruluşunda konuşma yapan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, “Türkiye bizi zor durumda bıraktı. Bence harekat haksızdı” dedi. Esper ayrıca, Türkiye’nin hızla Rusya yörüngesine yaklaştığını söyledi.
Trump’tan ‘Kürtler petrol nöbeti’ne tweet’i
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki petrol yataklarıyla ilgili önceki açıklamasıyla ilgili olarak, Twitter’daki yeni paylaşımında, “Bu petrol yatakları, Kürtlerin yardımıyla ele geçirilene kadar IŞİD’in elindeydi” dedi. Trump, DSG komutanı General Mazlum Abdi ile de görüştüğünü belirterek, “Belki de Kürtleri petrol yataklarının başına getirme zamanı gelmiştir” ifadesini kullandı.