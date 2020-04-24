377 milyon lira zarar açıklayan TAV, ‘corona’ nedeniyle 2020 hedeflerinin geçerli olmadığını duyurdu

TAV Havalimanları ilk çeyrekte 376.7 milyon lira zarar açıkladı. Şirketin geçen sene aynı dönemde net karı 145.6 milyon lira olmuştu.

Fotoğraf: Reuters

TAV’ın çarşamba akşamı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği finansal sonuçlara göre, geçen sene ilk çeyrekte 919.6 milyon lira olan satış gelirleri de bu çeyrekte 796.2 milyon liraya geriledi.

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Şirketin KAP’a gönderdiği diğer bir açıklamada da corona virüs salgını nedeniyle, şirketin salgın ile mücadele kapsamında alınan uçuş kısıtlaması önlemlerinden büyük oranda etkilendiği belirtilerek, bu nedenle şubat ayında açıklanan 2020 hedeflerinin artık geçerli olmadığı belirtildi.

Açıklamada şöyle dendi: “Salgın nedeniyle alınan önlemlerin devam süresine ilişkin belirsizlik nedeniyle, şirketimizce, şu aşamada yeni bir 2020 beklentisi paylaşılamamaktadır.”

Salgın nedeniyle, havayolu yolcu trafiğinde yaşanan düşüşün etkilerini azaltmak için şirketin maliyet azaltıcı önlemler aldığı ve sabit giderlerde önemli miktarda düşüş sağlandığı belirtilerek, belirsizliğin ortadan kalkması ile birlikte revize 2020 hedeflerinin açıklanacağı ifade edildi.