365 kişinin mal varlığı ‘terör’ gerekçesiyle donduruldu

‘FETÖ’, IŞİD, DHKP/C veya PKK/KCK’ya finans sağladığı gerekçesiyle 365 kişinin Türkiye’deki mal varlığı donduruldu.

Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Kararın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’da tanımlanan ‘terörizmin finansmanı suçu’ kapsamında alındığı belirtildi.

‘FETÖ’ gerekçesiyle mal varlığı dondurulan 205 kişi arasında Fethullah Gülen, Hamdi Akın İpek, Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca, Abdullah Aymaz, Ahmet Kurucan, Cemal Uşak, Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil, Önder Aytaç ve Şerif Ali Tekalan gibi isimler yer aldı.

PKK/KCK gerekçesiyle 65 kişinin mal varlıkları dondurulurken, Murat Karayılan, Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Hülya Oran, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin listede yer alan isimler oldu. PKK’ya finans sağladığı gerekçesiyle 12 kuruluşun da Türkiye’deki mal varlığı donduruldu.

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Mal varlıkları DHKP/C gerekçesiyle dondurulan dokuz kişi arasında Musa Aşoğlu ile Hüseyin Fevzi Tekin de yer aldı.

Ayrıca, IŞİD’e finans sağladığı belirtilen 86 kişinin de Türkiye’de bulunan mal varlığı donduruldu.

Tam liste şöyle: