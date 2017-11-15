37 yıllık Zimbabve diktatörü Mugabe’ye kendi partisi ‘darbe’ yaptı

Zimbabve ordusu bu sabah kışlalardan tanklarla çıktı ve yönetime el koydu. Ülkeyi 37 yıldır demir yumrukla yöneten Robert Mugabe ev hapsine alındı. Mugabe’nin eşi Grace Mugabe Namibya’ya kaçtı.

Ordu sözcüsü televizyona çıkarak yapılanın bir darbe olmadığını ve ülkedeki karışıklığa son vermek için harekete geçtiklerini savundu.

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Mugabe’nin partisi iktidardaki Afrika Ulusal Birliği-Vatansever Cephe de (ZANU-PF) resmi açıklamasında şunları söyledi: “Bu bir darbe değil. Sadece sahtekarların tutuklandığı ve karısı tarafından kullanılan yaşlı bir adamın gözaltına alındığı bir kansız geçiş var. Anayasanın işletilmesi için ordunun müdahale etmesine karar verdik. Ülke artık Mugabe’nin kontrolünde değil. Geçiş sürecinde partimize Emmerson Mnangagwa başkanlık edecek. “

Mugabe bir süre önce halefi olarak görülen Emmerson Mnangagve’yi devlet başkan yardımcılığı görevden almıştı. Partisi, Mugabe’yi 93 yaşına rağmen 2018’de tekrar başkanlık seçiminde aday göstereceğini açıklamıştı.

Komşu Güney Afika Cumhurbaşkanı Jakob Zuma, “Mugabe ile telefonda konuştum. Kendisinin ev hapsinde olduğunu söyledi. Sağlığı iyi” dedi.

Zimbabve’de muhalefet partisi Demokratik Değişim Hareketi, devlet başkanının eşinin gece askeri hareketliliğin başladığı saatlerde Namibya’ya geçtiğini duyurdu.

Grace Mugabe’nin, ölümünden sonra eşinin yerine geçmeyi planladığı öne sürülüyordu.