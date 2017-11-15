Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

37 yıllık Zimbabve diktatörü Mugabe’ye kendi partisi ‘darbe’ yaptı

Share11
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 12

 

Zimbabve ordusu bu sabah kışlalardan tanklarla çıktı ve yönetime el koydu. Ülkeyi 37 yıldır demir yumrukla yöneten Robert Mugabe ev hapsine alındı. Mugabe’nin eşi Grace Mugabe Namibya’ya  kaçtı.

52 yaşındaki Grace Mugabe, 93 yaşındaki eşini kontrol altında tutarak ülkeyi perde arkasından yönetmekle suçlanıyordu. Grace Mugabe’nin eşinden sonra devlet başkanı olmayı planladığı da öne sürülüyordu.

Ordu sözcüsü televizyona çıkarak yapılanın bir darbe olmadığını ve ülkedeki karışıklığa son vermek için harekete geçtiklerini savundu.

Reklam

Zimbabveliler gece bir anda televizyonlarda darbe açıklamasını yapan ordu sözcüsüyle karşılaştı.

Mugabe’nin partisi iktidardaki Afrika Ulusal Birliği-Vatansever Cephe de (ZANU-PF) resmi açıklamasında şunları söyledi: “Bu bir darbe değil. Sadece sahtekarların tutuklandığı ve karısı tarafından kullanılan yaşlı bir adamın gözaltına alındığı bir kansız geçiş var. Anayasanın işletilmesi için ordunun müdahale etmesine karar verdik. Ülke artık Mugabe’nin kontrolünde değil.  Geçiş sürecinde partimize Emmerson Mnangagwa başkanlık edecek. “

Darbenin lideri eskiden Mugabe’nin sağ kolu Emmerson Mnangagve (solda) gibi görünüyor.

Mugabe bir süre önce halefi olarak görülen Emmerson Mnangagve’yi devlet başkan yardımcılığı görevden almıştı. Partisi, Mugabe’yi 93 yaşına rağmen 2018’de tekrar başkanlık seçiminde aday göstereceğini açıklamıştı.

Zimbabve’de durum sakin.

Komşu Güney Afika Cumhurbaşkanı Jakob Zuma, “Mugabe ile telefonda konuştum. Kendisinin ev hapsinde olduğunu söyledi. Sağlığı iyi” dedi.

Zimbabve Afrika’nın güneyinde.

Zimbabve’de muhalefet partisi Demokratik Değişim Hareketi, devlet başkanının eşinin gece askeri hareketliliğin başladığı saatlerde Namibya’ya geçtiğini duyurdu.

Grace Mugabe’nin, ölümünden sonra eşinin yerine geçmeyi planladığı öne sürülüyordu.


Share11
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 12

SON HABERLER

Başsavcıdan ‘Sempati FETÖ üyeliğine yeterli kanıt olmaz’ diyen Yargıtay’a eleştiri

  Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Yargıtay’ın ‘sempati duymanın’ tek başına ‘FETÖ üyeliği’ne yeterli kanıt olamayacağı yönündeki kararını eleştirdi. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, geçen günlerde, Gülen Cemaati’nin sohbetlerine katılan ve çocuğunu okullarında okutan kişinin ‘FETÖ üyeliği’nden aldığı altı yıl üç ay hapis cezasını “Örgüte sadece sempati duymak, üyelik için yeterli kanıt değil” diyerek bozmuştu. Gazetecilere konuşan başsavcı […]

Bakan duyurdu: Cam filmiyle ilgili iki seçenek üzerinde çalışıyoruz

  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, araçlarda cam filmi yasağının kaldırılmasını da hedefleyen bir formül üzerinde çalıştıklarını söyledi. Özlü, NTV canlı yayınında konuştu. Bakanlık olarak bu yasağı kaldırmak istediklerini aktaran bakan, geçen yıl yapılan görüşmelerde yasağın kalkması için Emniyet, İçişleri ve Karayolları ile konsensüs sağladıklarını belirtti. ‘İki yol var’ Özlü şöyle devam etti: […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...