37 milyar dolar nafaka alan Bezos servetinin yarısını bağışlayacak

Dünyanın en zengin adamı olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’tan nisan ayında ‘rekor’ olarak kayıtlara geçen 37 milyar dolarlık (223.7 milyar lira) anlaşmayla boşanan MacKenzie Bezos, servetinin yarısını insanlık yararına bağışlama kararı aldı.

Mackenzie Bezos, eski eşiyle bir davette. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Eski eşinden dostluklarının baki kalması sözüyle ayrılan Bezos, ABD’li milyarder Warren Buffett ve Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in öncülük ettiği ‘Giving Pledge’ adlı fona bağış yapacağını açıkladı.

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Dünyanın en zenginlerinin servetlerinin yarısı veya daha fazlasını ihtiyacı olanlara dağıtılması için bağışlamalarını öngören fonun 23 ülkeden 204 destekçisi bulunuyor. Ortak fon yoksul ve dezavantajlı gruplar yararına düzenlenen projeler için kullanılıyor.

Boşanma anlaşmasıyla dünyanın en zengin üçüncü kadını unvanının sahibi olan yazar Bezos, konuyla ilgili açıklamasında şunları ifade etti: “Hayatın bana sunduğu olanaklar sayesinde birçok kişiye kıyasla orantısız bir servete sahibim bu nedenle paylaşmaya karar verdim. Yardımseverlerlik konusundaki hassasiyetim bağış yaptıktan sonra da devam edecek.”

ABD’nin New York kentininin eski belediye başkanı Michael Bloomberg, CNN’in kurucusu Ted Turner ve sosyal paylaşım sitesi Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg fonun bağışçıları arasında yer alıyor.