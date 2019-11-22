İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde, “Sınır ötesinde DEAŞ (IŞİD) ve PKK/YPG’ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin 217 Suriyeli ülkelerine geri dönmüştür” dedi.