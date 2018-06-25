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Yaramazlara biraz batar!

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İçişleri Bakanlığı yetkililerine göre 24 Haziran seçimlerinde 100’ü oy pusulasının fotoğrafının çekilmesinden kaynaklanan toplam 362 olay gerçekleşti.

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Seçimde tetiklenen kan davası: Ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Erzurum’da dün kan davası nedeniyle iki ailenin fertleri arasında oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde çıkan silahlı çatışmada ölen İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz’ın kardeşi Savaş Durmaz, ağabeyinin cenazesini almak üzere İstanbul’dan Erzurum’a giderken yolda öldürüldü.

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