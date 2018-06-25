İçişleri Bakanlığı yetkililerine göre 24 Haziran seçimlerinde 100’ü oy pusulasının fotoğrafının çekilmesinden kaynaklanan toplam 362 olay gerçekleşti.
Yaramazlara biraz batar!
İçişleri Bakanlığı yetkililerine göre 24 Haziran seçimlerinde 100’ü oy pusulasının fotoğrafının çekilmesinden kaynaklanan toplam 362 olay gerçekleşti.
Seçim sonrası Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nden (TÜSİAD) ilk açıklama geldi: “Seçim sonuçları ülkemize hayırlı olsun; şimdi toplumsal uzlaşma içinde reform zamanı.”
HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, olağanüstü hal (OHAL) koşullarına rağmen HDP’nin barajı aşmasını ‘büyük bir başarı’ diye niteleyerek ‘siyaseti çözüm alanına dönüştürmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini’ söyledi.
Erzurum’da dün kan davası nedeniyle iki ailenin fertleri arasında oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde çıkan silahlı çatışmada ölen İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz’ın kardeşi Savaş Durmaz, ağabeyinin cenazesini almak üzere İstanbul’dan Erzurum’a giderken yolda öldürüldü.
Avrupa Birliği’nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu’ndan seçimlere ilişkin ilk mesaj geldi: “Türkiye’nin sözünü tutan bir ortak olmayı sürdüreceğini umuyoruz.”
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, 24 Haziran seçimleri için, “Demokratik olmayan başkanlık rejimine geçişin önündeki son engel de kaldırıldı” dedi.