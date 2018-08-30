354 gün tutuklu kalmıştı: Deniz Yücel’den Türkiye’ye milyonluk tazminat davası

Yaklaşık bir sene cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan gazeteci Deniz Yücel, Türkiye’ye bir milyon liralık tazminat davası açtı.

DW Türkçe’nin haberine göre, Die Welt gazetesi muhabiri Yücel’in ‘haksız tutuklamaya uğradığı’ gerekçesiyle bir milyon lira tutarında tazminat davası açtığı belirtildi.

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İstanbul başsavcılığınca Yücel hakkında dört yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul eden mahkeme tahliye kararı vermişti.

Kararın Başbakan Binali Yıldırım’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel’le görüşmesinden bir gün sonra alınması dikkat çekmişti.

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Yücel ‘terör örgütü propagandası’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla 354 gündür tutuklu kalmış, cezaevinde çok uzun bir süre tecritte tutulan Yücel hakkında tahliye edildiği güne dek iddianame de hazırlanmamıştı.

Hakkında yurt dışı yasağı verilmeyen Yücel, cezaevinden çıktıktan sonra eşiyle birlikte özel uçakla Almanya’ya gitmişti.

Almanya’ya dönen Yücel hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçlarından açılan davanın ilk duruşması haziranda yapılmış ve beraat talebi reddedilmişti. Yücel’in ikinci duruşması 20 Aralık’ta görülecek.