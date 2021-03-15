350 bin ağaç kesilmişti: Kaz Dağları’nda altın arayan şirketin izni iptal edilmiş

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Kaz Dağları’ndaki çevre katliamıyla gündeme gelen Kanadalı Alamos Gold firmasının, bölgede altın çıkarma ruhsatının uzatılmaması gerekçesiyle iznini iptal ettiği bildirildi.

Kanadalı şirket, Türkiye’deki taşeronu Doğu Biga Madencilik aracılığıyla Çanakkale Kirazlı’da yürüttüğü inşaat faaliyetlerini, madencilik ruhsatı yenilenmediği için geçen ekim ayında askıya almıştı.

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Doğu Biga Madencilik, Kaz Dağları’nda maden aradığı sahadan tazminat alarak çekildikleri yönündeki haberleri de yalanlamış, şirketin açıklamasında, “Şirketimiz faaliyetlerini devam ettirmekle ilgili olarak birinci otorite kurum olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) temdit işlemlerini tamamlamasını beklemektedir” denmişti.

Firmanın çalışmaları süresince bölgede yaklaşık 350 bin ağaç kesildiği tahmin ediliyor.

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre bakanlık yetkilileri, sahanın rehabilitasyonunun mümkün olduğunu ancak bunun için öncelikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüşüleceğini belirtti.

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Prosedüre göre, şirketin ruhsat süresi dolmadan önce Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) uzatmak için başvurması gerekiyordu. Bakanlık yetkilileriyse kendilerine böyle bir başvurunun ulaşmadığını kaydetti.

Yetkililer şöyle konuştu: “Ya MAPEG’e zamanında başvurmadılar ya da MAPEG başvuruyu uygun bulmadı ki ruhsat uzatım kararı verilmedi. Alamos Gold da izin süresi son günü mesai bitimine kadar ilgili bölge müdürlüğümüze iznin yenilenmesi talebinde bulunamadı. Dolayısıyla da şirketin izni Bakanlıkça iptal edildi.”

MAPEG ruhsat vermişse ne olur?

Yetkililer, “MAPEG sizin izin iptalinizin ardından şirkete ruhsat vermişse ne olur” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Şirket ilk kez başvuruyormuş gibi tüm prosedürleri yerine getirmesi gerekir. Bize de yeniden izin başvurusunda bulunmalıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇED, valiliklerden gayri sıhhi müessese gibi bir dizi iznin alınması gerekir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak biz de yeniden değerlendiririz, uygun bulursak izin veririz, bulmazsak vermeyiz. İzin vermek zorunda değiliz.”