35 yıl önce şişeye konup nehire atılan mektubu bulan sörfçü sahibine ulaştırdı

ABD’nin Delaware eyaletinde sörf yapan bir kadın, içinde 35 yıl önce kaleme alınmış bir mektup olan şişe buldu. Mektubu sahibine iletti.

Fotoğraf: news18.c0m

8 Ağustos’ta, Broadkill Nehri’nde sörf yapan Brad Wachsmuth, suyun üzerindeki şişeyi önce çöp sandı.

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Wachsmuth, “Biz sörfçüler çöp toplamaya alışığız, yanımdaki arkadaşımla şişenin bulunduğu noktaya doğru ilerledik. Arkadaşım içinde bir kağıt olduğunu görünce çöp olmadığını anladık” dedi.

İki arkadaşın merakla kapağını açtığı şişenin içinde, 1 Ağustos 1985’te iki çocuğun, Cathi Riddle ve kuzeni Stacey Wells’in yazdığı mektup vardı.

Mektupta ailenin sahip olduğu hayvanları anlatıp bulan kişinin de hayvan besleyip beslemediğini sormuşlar, “Mektubu bulursanız lütfen yanıt yazın” ifadelerini kullanmışlardı.

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Wachsmuth, mektubu ‘Milton Historical Society’ adlı tarih bilincini oluşturmaya çalışan kuruluşa götürüp Riddle’ı buldu.

Mektubu, Wachsmuth’un şişeyi bulduğu yere birkaç kilometre mesafedeki Milton’da yaşayan Riddle’a iletti.

“Kuzenim ve ben plajda oturuyorduk ve mektup yazıp ne kadar uzağa gideceğini görmek istedik. Ancak o kadar yıl geçmiş uzağa gitmemiş ya da dünyayı gezip buraya dönmüş. Çok şaşırdım” diyen Riddle Wachsmuth’a teşekkür etti.