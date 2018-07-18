35 yıl isteniyor: ABD’li pastör Brunson’un tutukluluğuna devam

Türkiye’de ‘casusluk’ suçlamasıyla yargılanan Amerikan vatandaşı pastör Andrew Craig Brunson’un bugünkü duruşmasında tutukluluğun devamına karar verildi.

Darbe girişiminin ardından eşi Norine Lyn Brunson’la gözaltına alınan pastör, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Norine Lyn Brunson ise serbest bırakılmıştı.

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Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası istenmişti.

Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin iadesini istediği Amerikan vatandaşı Brunson için, “Terör örgütüyle ilişkileri olan biri” diyerek, durumun yargıda olduğunu dile getirmişti. Erdoğan, Brunson ve Fethullah Gülen ile iki ülke arasında rehin ve rehine diplomasisi yapıldığı iddiasına ilişkin, “Bunların hiçbirisi sadece bir rehin meselesiyle alakalı değildir” diye eklemişti.