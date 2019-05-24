Antalyaspor’un maçlarını oynadığı Antalya Stadyumu çatısında bulunan 5 bin 600 güneş paneliyle dünyada güneş enerjisinden en çok fayda sağlayan 10 staddan biri oldu. Greenpeace’e göre Süper Lig’deki 18 kulübün tamamı stadlarında güneş enerjisine geçmesiyle 35 bin evin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabilir.