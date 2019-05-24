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Yaramazlara biraz batar!

35 bin

Antalyaspor’un maçlarını oynadığı Antalya Stadyumu çatısında bulunan 5 bin 600 güneş paneliyle dünyada güneş enerjisinden en çok fayda sağlayan 10 staddan biri oldu. Greenpeace’e göre Süper Lig’deki 18 kulübün tamamı stadlarında güneş enerjisine geçmesiyle 35 bin evin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabilir.

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‘Dersim’ değişikliği tartışma yarattı

TKP’li Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında toplanan Tunceli belediye meclisinde alınan kararla Tunceli belediyesi tabelasının ‘Dersim belediyesi’ olarak değiştirilmesi, sosyal medyada bazı tepkilere neden oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de söz konusu kararın ‘yok hükmünde’ olduğunu söyledi.

İmamoğlu: CNN Türk, beni çeken kameramanları işten çıkarmış

CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk’de katıldığı ve yayın kesintisi tartışmalarına konu olan Ahmet Hakan’ın ‘Tarafsız Bölge’ programında kendisini yakın plan çeken dört kameramanın işine son verildiğini öne sürdü.

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