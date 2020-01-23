Diken

Yaramazlara biraz batar!

35 bin 54

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücretini 35 bin 54 lira olarak belirledi. 2019 yılında bedelli ücreti 33 bin 230 liraydı. Yükümlülerin celp/sevk dönemleri ve birlikleri Ocak 2021’de duyurulacak.

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