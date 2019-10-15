Yılın ilk dokuz ayında Türkiye genelinde en az 347 kadın cinayeti işlendi.
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Barış Pınarı Harekatı | MSB: Menbiç’te bir silah arkadaşımız şehit oldu
Diken, Türkiye’nin Suriye’deki YPG hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı’nı dakika dakika aktarıyor…
Ermeni dölüyüm, Yahudi tohumuyum, Kürt çocuğuyum, etek giyiyorum…
Kamusal alanda Tolstoy okumaya kalkanların başı derde girer mi bilemiyorum, ancak ‘savaş’ ve ‘barış’ sözcüklerinin aynı anda ‘sakıncalı’ kabul edildiği bir dönemden geçiyoruz. ‘İlginç’ diyemem, çünkü daha önce de benzeri yaşanan deneyimlerden biri bu. Sürpriz değil. Zaten ‘sürpriz’, Türkiye için uygun bir sözcük sayılmaz. Herkes olması gereken yerde, olması gerekenin yanında ve söylemesi gerekenleri, kendisinden beklenenleri dile getiriyor.
Hakkari’de 30 gün boyunca eylem ve etkinlik yasağı
Hakkari valiliği, kent merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgelerinde, 30 gün süreyle her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemleri gibi etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.
HDP’li belediye meclis üyesi Saruhan’a gözaltı
Şırnak’ın Silopi belediyesinin HDP’li meclis üyesi Fehime Saruhan, ‘terör propagandası’ yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Çekya ve İtalya da Türkiye’ye silah ihracatını durduruyor
Çekya, Türkiye’ye silah ihracatını durdurduklarını açıklarken, İtalya da Türkiye’ye silah satışını durduran ülkeler arasına katılacağını kaydetti.