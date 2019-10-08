Diken

Yaramazlara biraz batar!

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Yılın ilk dokuz ayında Türkiye genelinde en az 347 kadın cinayeti işlendi.

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Yargı reformunun ilk paketi komisyondan geçti

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin birinci paketinde ilk aşama tamamlandı. Geçen hafta başlayan yeni yasama yılında, Meclis’in ilk gündem maddesi olan pakette yer alan 39 maddelik kanun teklifi Adalet Komisyonu’nda uzun bir mesainin ardından kabul edildi.

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