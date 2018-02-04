Diken

Yaramazlara biraz batar!

346 milyon 927 bin

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İstanbul’da 2017 yılında polis sorumluluk bölgesinde trafik kurallarına uymayan 1 milyon 475 bin 308 sürücüye, 346 milyon 927 bin lira ceza yazıldı.

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