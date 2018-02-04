İstanbul’da 2017 yılında polis sorumluluk bölgesinde trafik kurallarına uymayan 1 milyon 475 bin 308 sürücüye, 346 milyon 927 bin lira ceza yazıldı.
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul’da 2017 yılında polis sorumluluk bölgesinde trafik kurallarına uymayan 1 milyon 475 bin 308 sürücüye, 346 milyon 927 bin lira ceza yazıldı.
Sosyal medya paylaşımı yoluyla ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı gerekçesiyle yargılanan araştırmacı-yazar Cemil Aksu’ya hâkim, Facebook’ta paylaştığı notta geçen Kürdistan’ın neresi olduğunu sordu.
CHP’nin 36’ncı olağan kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa seçildi.
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