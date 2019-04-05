346 kişi öldükten sonra Boeing: Hata tespit edildi, özür dileriz

Boeing firması, son dönemde arıza ve iki kazayla gündeme gelen 737 Max tipi uçakların bir yazılım hatası sonucu düştüğünü kabul edip özür diledi.
İki kazada 346 kişi öldü
Endonezya’da Lion Hava Yollarına ait ‘JT 610’ sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim’de denize düşmüş, 189 kişi ölmüştü.
Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart’ta Kenya’da düşmüş 157 kişi ölmüştü.
Boeing CEO’su Dennis Muilenburg, Twitter’dan yaptığı açıklamada, şu bilgiyi verdi: “İlk inceleme raporlarına göre, her iki kazada da MCAS olarak bilinen sistemin hatalı hücum açısı bilgisi alması sonucu aktivite olduğu aşikardır.”
Muilenburg kazarda ölenlerin yakınlarından da özür diledi.