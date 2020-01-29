346 dolara aldığı Rolex saatin bugünkü değerinin 700 bin dolar olduğunu öğrenince heyecandan yere kapaklandı

ABD’nin Fargo kentinde yaşayan bir adam 1974 yılında 345.97 dolara satın aldığı Rolex saatin bugün açık artırmaya çıkarılsa 500 bin ila 700 bin dolar (2.97 milyon ila 4.16 milyon lira) arasında bir fiyata satılacağını öğrenince heyecandan yere kapaklandı.

Fotoğraflar: CNN International

Eski Hava Kuvvetleri çalışanı olan sahibi saati PBS kanalında yayınlanan eski eşya ve antikaların değerlendirildiği ‘Antiques Roadshow’ adlı programa götürdü. ‘Rolex Oyster Cosmograph’ model saati dalmaya elverişli olduğu için 1974’te ısmarladığını 1975’te eline ulaştığını, ancak çok değerli olduğunu düşünerek hiç takmadığını, kasada sakladığını söyledi.

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Saati inceleyen eksper Peter Planes, kullanılmadığı için çok iyi durumda olmasının yanı sıra orijinal broşürünün, kutusunun ve faturasının bulunmasının değerini artırdığını anlattı.

Koleksiyonerlerin gözünde bu modelin, ABD’li oyuncu Paul Newman, 1969 yapımı ‘Winning’ filminde taktığı için ayrı bir değeri olduğunu belirten Planes, “Daha iyi durumda bir tane olduğunu sanmıyorum. Açık artırmada 500 ila 700 bin dolara alıcı bulur” dedi.

Saatin sahibi bu rakamı durunca heyecanlanıp yere düştü. “İyi misiniz” diyen Planes ve çevredekiler bir süre şoku atlatamayan adamı yerden kaldırdı. 46 yıl önce bir maaşına denk gelen fiyata satın aldığı saatin bu kadar değerlenmesine inanamadığını söyledi.