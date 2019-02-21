34 yaşında intihar eden adamın notu: İşsizlikten bunaldım

Tekirdağ’da 34 yaşındaki Saffet G. kendisini asarak yaşamına son verdi. Saffet G., “İşsizlikten bunaldım” yazılı not bırakmış.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi’nde anne ve ablasıyla birlikte yaşayan, uzun süredir işsiz Saffet G. gece evde yalnız olduğu sırada tavana bağladığı atkıyla kendisini astı.

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Eve gelen aile bireyleri, Saffet G.’yi tavana asılı bulunca jandarmaya haber verdi. Sağlık görevlileri, Saffet G.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

DHA’nın haberine göre Saffet G. ailesine şu notu bırakmış: “Ben hakkımı size helal ediyorum. Siz de bana hakkınızı helal edin. Biliyorum, sizi çok üzdüm. İşsizlikten bunaldım.”