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Yaramazlara biraz batar!

330 milyon 650 bin 641

Sağlık Bakanlığı, sigara yasakları kapsamında son 10 yılda kişi ve kurumlar toplamda 330 milyon 650 bin 641 lira ceza kesildiğini bildirdi.

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