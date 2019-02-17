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Yaramazlara biraz batar!

33 yaşındaydı: Halı sahada attığı gole sevinirken kalp krizinden öldü

Aydın’ın Köşk ilçesinde, halı sahada maç sırasında attığı gole sevinirken kalp krizi geçiren 33 yaşındaki Recep Kılınç yaşamını yitirdi.

Fotoğraflar: DHA

Köşk’ün kırsal Kızılcayer Mahallesi’nde yaşayan evli, üç çocuk babası Recep Kılınç, 15 Şubat günü saat 23.00 sıralarında bir grup arkadaşı ile maç yapmak için Köşk Belediyesi’ne ait halı sahaya gitti.

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Maç sırasında attığı golün sevincini yaşayan Kılınç, bir anda fenalaştı. Arkadaşları, Kılınç’a ilk müdahaleyi yaptı, ardından da yakındaki bir Aile Sağlığı Merkezi’ne götürdü.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kılınç, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan Kılınç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Acı haberi alan Kılınç’ın arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu. Polis, Kılınç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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