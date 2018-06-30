33 ilde anadolu lisesi yok: Sınavla öğrenci alacak okullara 22 imam hatip eklendi

Liselere geçişte sınavla öğrenci alacak okullar listesine 22 anadolu imam hatip lisesi (AİHL) daha eklendi. Böylece listedeki AİHL sayısı 297’den 319 çıktı.

Sınavla öğrenci alacak okullar listesinde 33 ilde anadolu lisesi bulunmuyor. Eski Eğitim-Sen başkanı Alaaddin Dinçer, “Rakamlardan da anlaşılacağı gibi bütün sular AİHL’ye doğru akmaktadır” dedi.

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Cumhuriyet’ten Figen Atalay’ın haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü internet sayfasında ‘2018-2019 Öğretim Yılı Sınavla Öğrenci Alan Proje Okulu Anadolu İmam Hatip Liseleri’ listesi duyuruldu.

Buna göre, 258’i pansiyonlu olan bu okulların kontenjanı da 28 bin 740 olarak görülüyor.

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Eğitimci Dinçer, sınavla öğrenci alacak okullar listesi belirlenirken önemli kriterlerden birinin pansiyon olduğunun belirtildiğini hatırlatarak, imam hatiplerin pansiyon açısından daha avantajlı olduğuna dikkat çekti.

629 pansiyonlu anadolu lisesinden 222’sinin sınavla alacağını, 407 pansiyonlu anadolu lisesinin de sınava girmesine rağmen sınavla öğrenci alan liselere yerleşemeyen öğrencilere tercih seçeneği olarak açılacağını belirten Dinçer, şunları söyledi: “Rakamlardan da anlaşılacağı gibi bütün sular AİHL’ye doğru akmaktadır. Kaldı ki bir dersliğe düşen öğrenci sayısı bakımından da AİHL diğer liselere göre daha avantajlı durumdadır. Ayrıca ‘Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Proje Liseleri listelerini yayımlarken diğer genel müdürlüklerin herhangi bir liste yayımlamamış olması da bu liselere tanınan bir ayrıcalık mı’ sorusunu akla getirmektedir. ‘Hiç kimse istemediği bir okula yerleştirilmeyecek’ sözü de askıda kalan bir söz gibi durmaktadır. Çünkü kılavuza göre çocuklar ilk beş tercihlerine her lise türünden en az iki lise yazmak zorundadırlar. Oysa çocukların istediği lise türlerinden tercihlerine beş lise yazabilme olanağına sahip olmaları gerekmektedir. Örneğin çocuk yeşil, mavi ya da diğer alanlardan diye sunulan okul türlerinden beş Anadolu ya da beş meslek veya beş AİHL’yi tercihlerine yazabilmelidir. Tercihlerine yerleşemeyenlerin pansiyonlu liselere yönlendirilmesi de başlı başına mağduriyetler yaratacak sonuçlar doğuracaktır.’’