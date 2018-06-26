Türkiye’de cinsel suç mağduru çocukların oranı son dört yılda en az yüzde 33 arttı.
Yaramazlara biraz batar!
Dünya Kupası grup aşamasında ikinci tur maçları F, G ve H grubunda oynanan maçlarla sona erdi.
24 Haziran seçimlerini yakın tahmin eden kamuoyu araştırma şirketlerinden KONDA’nın genel müdürü Bekir Ağırdır, seçim sonuçlarını değerlendirirken CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti liderliğini Muharrem İnce’ye nazik şekilde gerilim olmadan devredeceği iddiasında bulundu.
Hem cumhurbaşkanı hem de Meclis seçiminde umduğunu bulamayan CHP 26 Haziran’da toplanıyor.
ABD, 24 Haziran’daki çifte seçime dair ilk açıklamasını yaptı.
İsrail’in, Şam havalimanına inen bir İran kargo uçağını füzeyle imha etme girişiminde bulunduğu açıklandı.