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Yaramazlara biraz batar!

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Türkiye’de cinsel suç mağduru çocukların oranı son dört yılda en az yüzde 33 arttı.

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KONDA genel müdürü: Kılıçdaroğlu görevi zarifçe İnce’ye devreder

24 Haziran seçimlerini yakın tahmin eden kamuoyu araştırma şirketlerinden KONDA’nın genel müdürü Bekir Ağırdır, seçim sonuçlarını değerlendirirken CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti liderliğini Muharrem İnce’ye nazik şekilde gerilim olmadan devredeceği iddiasında bulundu.

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