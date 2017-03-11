32’nci saniyede: Sezonun en erken golünün geldiği TT Arena’da ‘istifa’ tezahüratları

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Galatasaray’ın Gençlerbirliği’ni konuk ettiği karşılaşma sezonun en erken gelen golüne sahne oldu.

Filistin asıllı İsveçli futbolcu Abdul Khalili 32’nci saniyedeki golüyle kırmızı-siyahlı ekibi 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray bu gole 5’inci dakikada Selçuk İnan’ın penaltısıyla yanıt verdi. Skoru 1-1’e getiren golün ardından TT Arena tribünlerinden ‘yönetim istifa’ tezahüratları yükseldi. Podolski’nin 46’da sarı-kırmızılıları 2-1 öne geçiren golü sonrasında da taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı.