320 istasyonu bulunan akaryakıt devi iflas etti

ALİ YILMAZ

Akaryakıt dağıtım sektörünün önde gelen firmalarından Starpet için mahkeme iflas kararı verdi. Şirketin tasfiye süreci başladı. Starpet, Türkiye’nin en büyük şirketleri listesinde yer alıyordu.

Fotoğraf: Twitter

Türkiye genelinde 320 kadar istasyonu bulunan Starpet (Starpet Garzan Akaryakıt Dağıtım Paz. A.Ş.) adına görülen iflas erteleme davasında karar çıktı. İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi, olumsuz gelen bilirkişi raporları sonrası şirketin iflasına karar verdi.

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Starpet, Fortune Türkiye ve Capital Dergisi’nin her yıl açıkladığı araştırma listelerinde yer alan bir şirketti. Starpet, ‘Fortune 500 Türkiye 2015 Araştırması’na 136’ncı sıradan girmişti. Akaryakıt dağıtım sektöründe en büyük ilk 10 firma arasında yer alan Starpet, ‘Capital 500 Büyük Şirket’ sıralamasına ise 279’uncu sıradan girdi.

Grubun cirosu 1.3 milyar lirayı buldu

Akaryakıt dağıtımı yansıra, madeni yağ ve lojistik alanında da faaliyet gösteren Starpet’in cirosu 1.3 milyar lira olarak açıklanmıştı. Akaryakıt dağıtımında elde edilen ciro ise 900 milyon lira seviyesinde.

Ceyhan’a 120 milyon dolarlık yatırımla rafineri kurma planı da olan Starpet, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) aldığı dağıtım lisansı sonrası 2005 yılında faaliyet göstermeye başlamıştı.

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Mardin’in Nusaybin ilçesinde tek bir istasyonla faaliyete başlayan Starpet, zaman içinde büyüyerek sektörün devleri arasına girmişti. Starpet’in kurucusu Mahfuz Okalin ise yıllarca Türkiye, Suriye-Irak arasında gıda ticareti de yapmıştı.