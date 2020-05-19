32 yıl önce, iki yaşındayken kaçırılıp çocuksuz bir çifte ‘satılan’ oğullarına kavuştular

Çinli bir çift, 32 yıl önce kaçırılan oğullarına kavuştu. İki yaşındayken kaçırılan ve çocuğu olmayan bir çifte ‘satılan’ Mao Yin’in bulunduğu, annesine 10 Mayıs’ta, Anneler Günü’nde söylendi.

Fotoğraf: BBC

34 yaşındaki Mao Yin, dün düzenlenen basın toplantısında anne-babasıyla bir araya geldi. Toplantıda duygusal anlar yaşandı. Annesi Li Cingşi, “Bu kadar yıl boyunca bize destek olan 10 binlerce kişiye minnettarız” dedi ve, “Bu aldığım en güzel Anneler Günü hediyesi” diyerek sevincini ifade etti.

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Mao Yin ise kendisi için olup biteni sindirmenin, şokunun atlatmanın kolay olmayacağının altını çizerek, biyolojik anne-babasıyla bol bol vakit geçirmek onları tanımak istediğini söyledi.

17 Ekim 1988’de, babası Mao Şencing, Şian kenti yakınlarındaki bir yuvadan aldığı oğlunu eve götürürken su isteyince, yolda bir otelin önünde durdu. Baba su aldı ve bir dakika sonra arkasına döndüğünde oğlu yoktu.

Dünyaları başlarına yıkılan aile önce Şian kentinde sonra ülkenin birçok yerinde oğullarını aradı. 10 yerleşim biriminde 100 bin el ilanı dağıttı. Annesi X-Factor dahil onlarca TV programına katıldı. Ancak onu bulamadı.

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Annesi dernek kurdu

Anne Li, 2007 yılında, çocukları kaybolan veya kaçırılan, evlatlarını arayan diğer ailelerle ‘Bebeğim Eve Dön’ adlı bir dernek kurdu. Dernek, 29 ailenin çocuğuna kavuşmasına aracı oldu. Ancak, Li, kendi oğlunu bulamadı. Yıllar geçtikçe özlemi artıyor, onu bir gün bulacağına dair ümidini kaybetmemeye çalışıyordu.

Nisan ayında, Şian’a 1000 kilometre mesafedeki Siçuan eyaletinde polis, yıllar önce bir bebeği evlat edinen bir adamla ilgili ihbar aldı. Adama ulaşıldı. DNA testi sonucunda evlat edinilen bebeğin Mao Yin olduğu anlaşıldı.

Polis, yeni ailesi tarafından Gu Nincing adı verilen ve mobilya mağazası bulunan Mao Yin’in, 6 bin yuana satıldığını açıkladı. Konuyla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.

2015 yılı istatistikleri, Çin’de yılda 20 bin çocuğun kaçırıldığına işaret ediyor.