32 ülke, ABD’nin organize ettiği kürtaj karşıtı ortak bildiriye imza attı

Çoğu otoriter 32 ülke ABD’nin organize ettiği kürtaj karşıtı bir bildiri imzaladı.

Fotoğraf: Reuters

‘Cenevre Mutabakat Bildirgesi’ adlı bildiri, Trump yönetiminin ABD dış politikasını, Batılı müttefiklerini kendinden uzaklaştırmak pahasına da olsa, daha muhafazakar bir doğrultuya yönlendirmek için yürüttüğü kampanyanın bir parçası.

Reklam

Bildirinin temel destekçileri, Brezilya, Mısır, Macaristan, Endonezya ve Uganda. Diğer 27 imzacı arasında ise Belarus, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Sudan, Güney Sudan, Libya gibi ülkeler yer alıyor.

İmzacıların çoğu, Georgetown Üniversitesi tarafından oluşturulan Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi’ne göre kadın olmak için en kötü 20 ülke arasında yer alıyor.

ABD dışında -endekste 19. sırada- Georgetown endeksindeki ilk 20 ülkeden hiçbiri beyannameyi imzalamadı.

Reklam

Avrupa ülkeleri arasında sadece üç ülke, Belarus, Macaristan ve geçen perşembe günü anayasa mahkemesinin kürtajı neredeyse tamamen yasaklanmasını onayladığı Polonya bildiriye imza attı.

Bildiriyi imzalayan ülkeler: