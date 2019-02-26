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Yaramazlara biraz batar!

32 kentte ‘FETÖ’ operasyonu: 15’i muvazzaf 50 şüpheliye gözaltı kararı

Konya merkezli soruşturma kapsamında 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Konya başsavcılığının soruşturma kapsamında polis 32 kentte operasyon düzenledi. Aranan şüphelilerin 15’nin muvazzaf asker oldukları belirtildi.

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Şüpheliler, daha önce gözaltına alınan TSK personeline ‘molla’, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi,  asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda ‘mahrem imamlık’ yapmakla suçlandı.

‘Örgüt adına kadrolaştıkları’ belirtilen şüphelilerden gözaltına alınanlar da oldu.

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