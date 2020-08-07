32 ilde ‘corona’ denetimi: 54 bin kişi karantinaya alındı

İçişleri Bakanlığı, bugün itibarıyla 32 ildeki dört belde, 37 köy, 39 mahalle ve üç mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde Covid-19 karantina tedbirleri uygulandığını açıkladı.

Fotoğraflar: AA

Bakanlığın yazılı açıklamasında salgın nedeniyle karantina ve tedbirlerin sürdürüldüğü belirtildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzı kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır. Cuma günü saat 09.30 itibarıyla 32 ilimizde, dört belde, 37 köy, 39 mahalle ve üç mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54 bin 53’tür. Ülkemizde corona virüsü salgını sürecinde, bugün itibarıyla 68 ilimizde, beş ilçe (üç ilçe, iki ilçe merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623 bin 766 kişi karantina altına alınmıştır.”

Siirt ve Batman’da denetimler

AA’nın haberine göre Siirt valisi ve belediye başkan vekili Osman Hacıbektaşoğlu, diğer yetkililerle işletmelerde Covid-19 tedbirlerine yönelik sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.

Vali, şöyle konuştu: “Gerçekten çok büyük bir mücadelenin içerisindeyiz. Elimizde en önemli silahımız temizlik, maske ve mesafe. Bu üç kuralı her yerde uygulamalıyız.” dedi.

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Batman’da vali Hulusi Şahin’in de katıldığı denetimlerde, vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarıldı.

Batman’da da salgınla mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran vali, şunları söyledi: “Kent genelinde polis, jandarma, zabıta birimlerimiz yoğun bir denetim yapıyor. Hedefimiz tüm Türkiye’de olduğu gibi Batman’da da salgının yayılmasını engellemek ve sonbahara daha rahat bir şekilde girmek.”

Gaziantep’te 2 bin kişiye ceza

Gaziantep’te cali Davut Gül ve büyükşehir belediye başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil ilçesinde bulunan bir markette denetime katıldı.

Denetimlerde 7 bin 500 kişinin görev aldığını söyleyen vali, şöyle konuştu: “Vaka sayılarında Gaziantep özelinde bir artış yok. Zaman zaman Türkiye genelinde artışlar oluyor, azalışlar oluyor. Rakamlara çok takılmamak lazım. Biz tedbir alıyoruz. Tedbir almadığınız zaman üç günde Türkiye’nin en yüksek vaka sayısına ulaşabilirsiniz. Tedbir alırsanız üç buçuk günde Türkiye’nin en az vakasına ulaşabilirsiniz. Bize düşen görev vatandaşların tedbir açısından uyarılması.”

İldeki denetimlerde günde 2 bin 765 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Kırıkkale, Yozgat, Kayseri ve Sivas’ta denetim

Kırıkkale’de, denetimden sorumlu vali yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş koordinatörlüğünde Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan ekipler, belirlenen bölgelerde denetim yaptı.

İl salgın denetim merkezi ekiplerince denetlenen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgileri, oluşturulan merkezi veri tabanına kaydedilerek, tekrarlanması halinde cezai işlemler uygulanacak.

Yozgat’ta polis ve bekçiler, cadde ve sokaklarda maske denetimi yapı.

Yozgat’ta araçlar denetlendi

Polis araçlarından anons yapılarak vatandaşlar maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

‘Ceza değil, farkındalık’

Maske takma zorunluğu bulunan Kayseri’de ise iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim yapıldı.

Vali Şehmus Günaydın, denetimlerin ardından gazetecilere, vatandaşa ceza yazmak amacıyla sahada olmadıklarını, farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Sivas’ta, vali Salih Ayhan, belediye başkan yardımcısı Kayhan Işık, perşembe pazarı ve perakende sebze halinde denetimde bulundu.

Vatandaşlar ve satıcıları uyaran vali, maske, mesafe ve hijyen konularında dikkatli olunmasını istedi.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Tunceli

Erzurum’da polis, jandarma, zabıta ve sağlık ekipleri ile tüm kamu kurumları görev alanlarında genelge kapsamında denetimler yaptı. Vali Yıldız Büyüker kafe, lokanta, market ve alışveriş yerlerine giden ekipler, buralardaki vatandaşlara ve mekan sahiplerine maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için hatırlatmalarda bulundu.

Maske takma zorunluğu bulunan Erzincan’da ekipler, kent merkezinde yoğunluğun yaşandığı bölgelerdeki iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim yaptı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner ise denetimler sırasında “Sağlık için hepimiz için” sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, “Sonuçta sağlık bizim sağlığımız. Ne kadar kurallara uyarsak sağlığımız o kadar iyi olur” dedi.

‘Bana bir şey olmaz’

Tunceli valisi vatandaşlara maske dağıttı.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ise vatandaşlara maske dağıttı. Vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı yapan Özkan, şöyle konuştu: “Hep ‘Bana bir şey olmaz’ diyoruz ama inanın hastanede hep bunlar yatıyor. İkincisi de ne oluyorsa da bana bir şey olmaz diyenlerin yüzünden oluyor ve diğerlerine de bulaştırıyor.”

Iğdır’da da caddelerde dolaşan polis ekipleri, maske takmayan vatandaşları kurallar uymaları için uyardı. Trafik ekipleri de yoğun caddelerde toplu taşıma araçlarını kontrol ederek maske ve sosyal mesafe kuralına uymayanları ikaz etti.

Kars’ta maske zorunlu

Kars’ta kafeler denetlendi.

Kars’ta yapılan denetimlere katılan Vali Türker Öksüz, snaf ile vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymalarına yönelik uyarılarda bulundu.

Ayrıca artan vakalar sebebiyle valilik kararıyla Kars’ta maske takmak zorunlu hale getirildi.

Bursa’da 25 iş yerine idari işlem

Bursa’da, 500 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında denetim yapıldı.

Eğlence yerlerine denetim.

Uygulama kapsamında, birçok eğlence mekanı denetlendi, 25 iş yerine mevzuat hükümlerine aykırılıktan idari işlem yapıldı.

Çeşme’de gezi tekneleri denetlendi

Çeşme sahil güvenlik komutanlığı ekipleri tarafından dört bot ve 55 personel tarafından yapılan uygulamada ekipler, sabah saatlerinden itibaren denize açılan 13 gezi teknesini ve sahilde bulunan 16 işletmeyi denetledi.

Ekipler, sahilde bulunan işletmelerdeki ve gezi teknelerinde tatillerini geçiren yaklaşık 3 bin vatandaşla, işletmelerde çalışanların sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını kontrol etti.