32 bin takipçisi olan mimarın sosyal medya hesabını ele geçiren dolandırıcılar, 15 kişiden 250 bin lira topladı

İzmirli mimar Ozan Demirbaş’ın (33), 32 bin takipçisi olan sosyal medya hesabını ele geçiren dolandırıcılar, beş günde 15 takipçiden 250 bin lira topladı. Demirbaş, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: DHA

Demirbaş, 17 Şubat’ta ‘mimarozandemirbas’ isimli Instagram hesabının hikaye bölümünde şöyle bir paylaşım yapıldığını fark etti: “Casino ve ruletten güzel bir kazanç elde ettim. 5 bin TL yatırımım sayesinde 168 bin TL’lik bir gelir elde ettim. Bu pandemi döneminde siz ihtiyaç sahiplerine gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim kişi A.Ö.’dür. Kendisiyle iletişime geçip, benim yönlendirdiğimi söylerseniz sizlere de yardımcı olacaktır.”

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Sayfa erişime kapatıldı

Şifresi kırılarak hesabının ele geçirildiğini anlayan Demirbaş, 19 Şubat’ta İzmir başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Sayfa, 22 Şubat’ta erişime kapatıldı ancak Demirbaş’ın 15 takipçisi, dolandırıcılara inanıp toplam 250 bin lira kaptırdı.

15 takipçisinin tuzağa düştüğünü söyleyen Demirbaş şunları söyledi: “Hesabımın hikaye kısmından bahis oynatarak, IBAN numaraları paylaşarak takipçilerim dolandırıldı. Takipçilerim hesaba para yatırdıklarını bildirince durumdan haberdar olup, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Savcılık olayı araştırıyor. İstanbul ve İzmir’de bulunan avukatlarımız ise siber suçlara başvurularımızı yaptı. 15 kişiden 250 bin TL toplanmış. Bunlar, bize ulaşanların bildirdiği rakamlar. Biz, bu yolla yaklaşık 500 bin TL toplandığını tahmin ediyoruz. Şüphelilerin gönderdiği IBAN ve telefon numaralarının hepsi mevcut. Üzgünüz, aynı zamanda da kızgınız. “