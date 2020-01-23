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Yaramazlara biraz batar!

32 bin liralık doğalgaz faturası mahkemelik oldu

Gümüşhane’deki bir özel yurda 31 bin lira 819 lira doğalgaz faturası geldi. Yurt yönetimi, mahkemeye gideceğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cumhuriyet’ten Mehmet Kızmaz’ın haberine göre Özel Gümüşyurt Yükseköğretim Öğrenci Yurdu’na 12 Aralık 2019-13 Ocak 2020 arasındaki kullanımı için doğalgaz dağıtım firması AKSA tarafından 31 bin 819 lira fatura kesildi.

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Haberde yer verilen faturaya göre yurt, belirtilen tarihlerde 12 bin 877 metreküp doğalgaz tüketti. Faturada ‘düzeltilmiş tüketim’ miktarı ise 15 bin 877 metreküp olarak yer aldı. İki miktar arasında 5 bin lira fark bulunduğu belirtildi.

‘Ödemediğimiz gazın faturasını ödedik’

Fotoğraf: Cumhuriyet

Yurdun ortaklarından Ali Öztürk, kullanmadıkları doğalgazın parasını ödediklerini belirterek aradaki farkın ‘soğuk hava farkı’ olarak açıklandığını dile getirdi.

Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Su, fatura ya da diğer sayaçlar dönüyorken doğalgaz sayacı nasıl oluyor da dönmüyor, bu nasıl iş? Sadece bizimle de alakalı bir şey değil, hava sıcaklığı 5 derecenin altına inmeyen şehirlerde bile bu fark alınıyormuş. Vatandaşın da bundan haberi yok. Mahkemeye gideceğiz.”

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Öztürk, firma yetkilisinin, BOTAŞ’la sözleşmeleri gereği, tüketilen doğalgazın belirlenen 0.9 yerine, 1.21 katsayısıyla çarparak gerçek tüketimi bulduklarını söylediğini aktardı.

Öztürk “Yetkili, ‘Katsayıyı BOTAŞ belirliyor. Şikâyetinizi BOTAŞ’a yapın’ dedi. Bence kat sayıyı tahmini bir şekilde yükseltiyorlar” ifadelerini kullandı.

‘Kış aylarında yapılıyor’

Cumhuriyet’e konuşan AKSA şirketinin yetkilisi, BOTAŞ’ın kış aylarında Türkiye genelinde uyguladığı bir hesaplama olduğunu belirtti.

Şirket yetkilisi şunları söyledi: “Fazla geçen miktar BOTAŞ’ın belirlediği katsayı üzerinden düzeltilme tüketimi hesaplanıyor. BOTAŞ tüketilen KW 1.21 oranında katsayıyla çarparak gerçek tüketimi buluyor. Katsayı her ay güncelleniyor.”

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