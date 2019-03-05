Diken

Yaramazlara biraz batar!

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Son üç ayda PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 bine yakın şüpheli gözaltına alınırken bunların 317’si tutuklandı.

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