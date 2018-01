316’ncı günde Gülmen ve Özakça’nın son durumu: Gittikçe ağırlaşan denge kaybı

Açlık grevindeki akademisyenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlık durumlarıyla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

316 gündür açlık grevinde olan Gülmen ve Özakça, açlık grevinin 76’ncı gününde bir gece yarısı baskınıyla gözaltına alınıp örgüt suçlamasıyla 23 Mayıs 2017’de tutuklandı.

Özakça, 20 Ekim 2017’de tahliye edilirken, Gülmen hükmün açıklandığı 1 Aralık 2017’de suçlu bulunup tahliye edildi. Özakça ise beraat etti.

Ankara Tabip Odası, açlık grevindeki Nuriye Gülmen, Semih Özakça, Esra Özakça ve TAYAD üyesi Mehmet Güvel’in sağlık durumlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Grevdeki dört isim, her gün iki hekim tarafından muayene ediliyor.

Açlık grevlerinin başından dört ismin de ortak sağlık sorunlarını şöyle sıraladı: “Uyku bozuklukları, özellikle ayaklarda ve bacaklarda ağrı ve yanma hissi, denge kaybı, kas-iskelet sistemine ait problemler, tansiyon düzensizlikleri, sindirim sistemi rahatsızlıkları.”

Dört ismin durumu şöyle anlatıldı:

Nuriye Gülmen

“Açlık grevinin 316. gününde. Açlık grevine başladığında 59 kiloyken şu anda 33,8 kilo. Dört açlık grevcisinde de yer yer ortaya çıkan ve sıklıkla vücut direncinin düşüklüğü ve vitamin eksikliğinin göstergesi olan; sıvı alınımını da engelleyen dil köküne kadar ilerleyen ağız içi yaraları var. Yaklaşık bir haftadır sıvı alımında ciddi azalma mevcut. Son dönem daha da artan mide yanma ve ağrıları başladı. Derin duyu bozukluğu ve her iki bacağında da ödem mevcut. Yalnız başına hareket etmesi nedeniyle düştü, kalça bölgesinde kırık şüphesiyle radyografik değerlendirmeye gereksinim duyuldu. Kırık hattı saptanmamış olup kemik yapılarında mineral eksikliğine bağlı ileri derecede osteoporoza bağlı değişiklikler gösterdiği izlendi. Kendiliğinden kırıkların her an oluşabileceği uyarısında bulunuldu.”

Semih Özakça

“Açlık grevine başladığında 86 kiloyken şu anda 45,3 kilo. Ayaklarında ve sağ bacağında his kaybı, kemiklerinde yaygın ağrı yakınmaları mevcuttur. Günlerce sürebilen baş ağrıları ve gittikçe ağırlaşan denge kaybı mevcut. Ayağa kalkarken ve hareketle ani tansiyon değişikliği, çarpıntı ve terleme şikayetleri son dönemde daha da artmıştır.”

Esra Özakça

“Açlık grevinin 241. gününde. Açlık grevine başladığında 57 kiloyken şu anda 37,7 kilo. Açlık grevinden beri bitmeyen ishal ve ishalle daha da artan elektrolit bozukluğuyla baş etmeye çalışıyor. Ayaklarında başta olmak üzere his kaybı ile kol ve bacaklarındaki yoğun ağrılar açlık grevinin ileriki günlerinde şikayetlerine eklendi. Son dönem konuşma bozukluğu da gözleniyor.”

Mehmet Güvel

“Açlık grevinin 202. gününde. Açlık grevine başladığında 64 kiloyken şu anda 52 kilo. Sinir sisteminde önceden de kalıcı hasar mevcuttu ve şu anda refakatçisiz hareket edemiyor, ciddi anlamda denge problemi bulunuyor. Ayaklarındaki ağrı nedeniyle uykuya dalamadığını belirtiyor ve her iki ayağında döküntüler mevcut. Geçtiğimiz hafta sonu denge kaybına bağlı düşme sonucu yüz kemiklerinde iki bölgede kırık gözlemlendi. Daha öncesinde olmayan tansiyon şikâyeti yine bu dönemde baş gösterdi.”