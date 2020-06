31 yeni vaka kaydedilen Pekin’de okullar kapatıldı; uçuşlar iptal edildi

Çin’in başkent Pekin’de, dün 31 yeni ‘corona’ tanısı daha konulmasının ardından gelen kısıtlamalara yenileri eklendi. Kaynağı ülke içinde olan vaka kaydedilmeyen 57 gün geçiren kentte bir hafta içinde testi pozitif çıkan kişi sayısı 137’ye yükseldi. Yeni dalga endişesi, salgının başındaki kadar katı olmasa da çok sayıda önlem alınmasına neden oldu.

Test yapan merkezlerin önünde günün her saati kuyruk var. (Fotoğraf: Reuters)

Yeni vakaların, bir markette, ithal edilen somonların kesildiği tahtalardan kaynaklandığını açıklayan ve oradaki yöneticileri görevden alan yetkililer okulları kapattı; 1255 uçuş iptal edildi. Öğrencilerin sanal ortamda eğitime devam edeceği belirtildi. 9 Temmuz’a kadar tren seferlerinin sayısı azaltıldı. Havuzlar, spor salonları kapatıldı. Spor müsabakaları iptal edildi.

Reklam

Hafta sonundan beri kentin en az 27 bölgesinde ise giriş çıkış kısıtlaması getirildi. Bu bölgeler arasında virüsün tekrar yayılmasına neden olduğu belirtilen Şinfandi adlı markete yakın olan ve bazı diğer bölgeler için yüksek, diğerleri için ise orta risk sınıflandırması yapıldı.

Orta ve yüksek riskli bölgelerde yaşayanlar kentten ve o bölgeden dışarı çıkamıyor. Test yaptırıp sonucun negatif çıkması halinde, özel durumlarda izin veriliyor. Düşük riskli bölgelerde yaşayanlar, test sonuçları negatif olması halinde kentten ve bölgeden ayrılabiliyor. Ancak test yaptırmak için uzun süre sıra beklemek gerekiyor.

Müdahale seviyesi üçten ikiye yükseltildi

Pekin belediyesinin genel sekreter yardımcısı Chen Bei, kentin yeni tip corona virüsü salgınına karşı müdahale seviyesinin dün itibariyle üçten ikiye yükseltildiğini açıkladı. Isı ölçümü, giriş kartı, sağlık kodu gösterme ve kayıt yaptırma gibi tedbirler alındığını belirten Chen Bei şöyle devam etti: “Orta ve yüksek risk bölgelerine girişler yasaklandı. Yüksek riskli bölgeler ise kapatıldı. Bu bölgelerde yaşayan tüm sakinler evlerinde müşahede altında kalacak ve nükleik asit testi yaptıracak.”

Reklam

83 bin 265 vaka kaydedilen Çin’de 4 bin 634 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Corona virüsünün çıkış noktası olarak ülkenin Wuhan kentindeki bir canlı hayvan pazarı kabul ediliyor.

However, roads are open, and companies and factories can still work. The city is on a “level two” alert, the second-highest.