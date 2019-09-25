31 Mart seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 41 kişiye dava

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde İstanbul’un Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde görev yapan 41 kişi hakkında ‘görevi ihmal’ suçlamasıyla üç dava açıldı.
Yürütülen ‘usulsüzlük’ soruşturması sonunda açılan davada 41 kişi hakkında üçer aydan bir yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sanıklar başkanları, memur üyeler ve parti temsilcileri bulunuyor.
Hazırlanan iddianameler, gönderildiği Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi, 40. Asliye Ceza Mahkemesi ve 54. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
AKP, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde hileler ve usulsüzlükler tespit edildiğini iddia etmiş, AKP’li aday Binali Yıldırım’ın binlerce oyunun başka partilere yazıldığını öne sürerek, geçersiz oyların yeniden sayılması yönünde itirazda bulunmuş, Yüksek Seçim Kurulu itirazı kabul etmiş ve 6 Mayıs tarihinde İstanbul seçiminin tekrarlanmasına hükmetmişti.