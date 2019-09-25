31 Mart seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 41 kişiye dava

TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) aralarında Bakırköy Belediyesi’nin de olduğu bazı CHP’li belediyelerin asansör denetimleri için TMMOB MMO ile yapılan protolokü iptal ederek bu işi özel şirketlere devredeceğini açıklamasına “‘Halkçı Belediyecilik’ iddiasında bulunmuştunuz” diyerek tepki gösterdi.