Diken

Yaramazlara biraz batar!

31 Mart seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 41 kişiye dava

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde İstanbul’un Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde görev yapan 41 kişi hakkında ‘görevi ihmal’ suçlamasıyla üç dava açıldı.

Yürütülen ‘usulsüzlük’ soruşturması sonunda açılan davada 41 kişi hakkında üçer aydan bir yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sanıklar başkanları, memur üyeler ve parti temsilcileri bulunuyor.

Reklam

Hazırlanan iddianameler, gönderildiği Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi, 40. Asliye Ceza Mahkemesi ve 54. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

AKP, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde hileler ve usulsüzlükler tespit edildiğini iddia etmiş, AKP’li aday Binali Yıldırım’ın binlerce oyunun başka partilere yazıldığını öne sürerek, geçersiz oyların yeniden sayılması yönünde itirazda bulunmuş, Yüksek Seçim Kurulu itirazı kabul etmiş ve 6 Mayıs tarihinde İstanbul seçiminin tekrarlanmasına hükmetmişti.

YSK hem tekrar görevlendirdi hem de disiplin soruşturması başlattı

YSK, soruşturma geçiren kurul başkanlarını yeni seçimde de görevlendirdi

YSK kararına göre seçmenin oyunu kim çaldı?

250 sayfa: YSK gerekçeli kararını açıkladı

Dört YSK üyesinden muhalefet şerhi: Farazi gerekçelerle seçmen iradesi yok sayıldı

AKP İstanbul il başkanı: Tüm ilçelerde itirazlarımızı yaptık

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...