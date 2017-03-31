31 Mart 2017

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‘Jet Fadıl’ı ‘Deliller toplandı’ diye tahliye eden mahkeme, yeni kanıtlar istemiş
‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla yargılanan ve delillerin yeterince toplanması gerekçe gösterilerek tahliye ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz’le ilgili yeni deliller talep edildi.
Kulis: ‘Evet’in önde olduğu illerde bile sonuç AKP’nin 1 Kasım oylarının gerisinde
AKP’nin, referanduma iki hafta kala kampanyasında kadınlar, kentli Kürtler ve kentli MHP’li gruplara öncelik vereceği kaydedildi.
HSYK’nın iade ettiği üyelerle ilgili inceleme: ‘ByLock’ kullanıcıları sisteme girmiş
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) incelemesi sonucu görevine iade edilen yargı üyeleriyle ilgili yapılan incelemede, kırılan ya da paylaşılan ADSL şifreleriyle ‘ByLock’ kullanıcılarının yargı üyelerine ait sistemlere giriş yaptıkları belirtildi.
‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Çakıcı’ya 10 ay hapis cezası
Bolu F Tipi Cezaevi’nde yatan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılandığı davada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın şikayetinden vazgeçmesine rağmen 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kurtulmuş’a göre MHP’lilerin ‘Hayır’ diyeceği konusu sanal bir şey
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, MHP’lilerin büyük kısmının ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu vereceği ile ilgili anket sonuçlarını şu sözlerle değerlendirdi: “Sanal bir şey.”