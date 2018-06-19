31 ilde 124 ‘FETÖ’ gözaltısı: ‘Generallerin imamları’na operasyon

Konya merkezli ‘FETÖ/PDY’ soruşturmasında askeri personele ‘mahrem imamlık’ yaptığı öne sürülen 124 kişinin yakalanması için 31 ilde operasyon başlatıldı.

Konya başsavcılığının soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda, TSK’daki personele örgüt adına ‘mahrem imamlık’ yaptığı ileri sürülen 124 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

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Polis ekipleri, ‘FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak’ suçlaması yöneltilen şüphelilerin yakalanması için 31 ilde bu sabah operasyon başlattı.

Şüphelilerin örgüt içerisinde, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü pozisyonlarında ‘imamlık’ yaptığı ileri sürüldü. Şüphelilerin imamlık yaptığı askerler arasında generallerin bulunduğu da iddialar arasında.