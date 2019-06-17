Diken

Yaramazlara biraz batar!

31 bin 800

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki okul ve kurumlarda geçici işçi statüsünde çalışan 31 bin 800 işçinin karne günü, yani 14 Haziran’da işsiz kalacağını öne sürdü.

SON HABERLER

Eyfel’in gölgesinde tokalaşan eller: Amaç göçmenlere destek

Fransa’nın başkenti Paris’in dünyaca ünlü Eyfel Kulesi’nin ‘eteklerine’ çimlere spreyle çizilmiş bir sanat eseri yerleştirildi. ‘Saype’ olarak tanınan Guillaume Legros, kulenin önündeki Champ de Mars Parkı’nın zeminine tokalaşmış iki el çizdi. Amacı, Akdeniz’de boğulma tehlikesini göze alarak yola çıkan göçmenlere dikkat çekmek!

‘Ciddiye almayın’…demek yetmez

Mekan kapalı ama gözünde siyah güneş gözlüğü, yüzünde mutlu bir ifade ve çıplak ayakları usturuplu bir biçimde, bilekten üst üste atılı halde. Unutulmayacaklar listesine hızlı ve kalıcı bir giriş yapan bu kare, Kültür ve Turizm Bakanı’nın eşi Pervin Ersoy’a ait.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...