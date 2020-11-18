4 Ocak’a kadar uzaktan eğitim: 31 Aralık’a kadar sınav yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,“31 Aralık’a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek” dedi.

Fotoğraf: AA

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edileceği bildirildi.

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Bakan Selçuk, “Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak” diye konuştu.

Selçuk şöyle devam etti:

“(Uzaktan eğitim) Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacak.

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Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır.

Özel Öğretim Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki bireysel eğitimler yüz yüze gerçekleştirilebilecek.”

Selçuk, merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatının uzaktan eğitime uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.