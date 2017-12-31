31 Aralık 2017
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul Şehir Hatları’ndan yapılan duyuruya göre yaz aylarında hizmete açılan Adalar-Beşiktaş vapur seferleri 1 Ocak 2018’den itibaren kış boyunca yapılmayacak. Vatandaşlar ise duruma çok tepkili.
Geçtiğimiz yılbaşı gecesi Ortaköy’deki ünlü eğlence mekanı Reina’ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişi için anma töreni düzenlendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni yıl mesajında, “2018 yaşanan tüm acılara rağmen ‘adalet’ arayışımızın toplumsal bir talep olarak kökleşmesini sağladığımız 2017’nin umut dolu devamıdır. Attığımız tüm adımlara değmiştir” dedi.
Edebiyat dergisi ‘Duvar’da yayımlanan öyküleriyle tanıdığımız Tanış’la ‘Kurdeşen’in etrafında taşra romancılığını, çocuk olmanın ‘her’ halini, yalan ve gerçeklik arasındaki bağları konuştuk.
Geçtiğimiz yıl başı gecesi Ortaköy’deki ünlü eğlence mekanı Reina’ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişi için anma töreni düzenlendi.