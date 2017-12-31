Diken

Yaramazlara biraz batar!

31 Aralık 2017

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SON HABERLER

Akşam Postası / 31 Aralık 2017

Geçtiğimiz yılbaşı gecesi Ortaköy’deki ünlü eğlence mekanı Reina’ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişi için anma töreni düzenlendi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...